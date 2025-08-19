Frosinone, Comune: Mastrangeli tra equilibri di coalizione e nuovi scenari politici

Di Augusto D’Ambrogio.

Frosinone – Il sindaco Riccardo Mastrangeli continua a muoversi su un terreno politico complesso, caratterizzato da equilibri interni sempre più delicati. Se da un lato resta saldo il legame con Nicola Ottaviani e Adriano Piacentini, asse che ha rappresentato finora un punto fermo per la sua amministrazione, dall’altro emergono nuove dinamiche che il primo cittadino non potrà ignorare.

La recente uscita dalla lista Ottaviani del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri ha segnato un passaggio non secondario. Una mossa che, unita alla presa di posizione di Fratelli d’Italia sul progetto del Bus Rapid Transit (BRT), testimonia come all’interno della coalizione di centrodestra la compattezza non sia più scontata.

Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa a Palazzo Munari, ha infatti mostrato in Aula una distanza sempre più evidente rispetto a determinate scelte dell’esecutivo. Un segnale che rischia di condizionare i futuri equilibri, considerando anche la crescente influenza del gruppo consiliare guidato da Tagliaferri.

A rendere il quadro ancora più articolato sono i segnali provenienti dalla lista civica del vicesindaco Antonio Scaccia, che ha sollecitato una riflessione profonda sulla necessità di ricomporre l’originaria maggioranza di centrodestra, includendo un ritorno di Forza Italia nell’assetto di governo cittadino.

Il messaggio politico è chiaro: per Mastrangeli la sfida non sarà soltanto amministrativa, ma soprattutto di equilibrio tra alleanze, rapporti personali consolidati e nuove richieste di rappresentanza. Un passaggio che potrebbe determinare i prossimi scenari del governo comunale di Frosinone.

