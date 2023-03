Frosinone, Comune: le modalità per partecipare all’elaborazione della Strategia Territoriale

I soggetti pubblici e privati locali interessati potranno partecipare all’elaborazione della Strategia Territoriale condivisa del Comune di Frosinone, aderendo al bando pubblicato sul sito istituzionale.

“Il Comune di Frosinone è risultato destinatario di fondi a valere su progetti ricompresi nell’attuazione del PNRR per oltre 20 milioni di euro e ha in corso e in programma nuove e diverse richieste di finanziamento – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il capoluogo è una delle 5 Amministrazioni comunali destinatarie delle risorse dell’Obiettivo di Policy n. 5 dedicato allo sviluppo di Strategie Territoriali dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-27 con un finanziamento pari a 16.180.000,00 euro. Il Programma intende promuovere lo sviluppo socioeconomico e favorire una giusta transizione verso un’economia circolare e sostenibile, intervenendo su macro ambiti tematici mediante l’attivazione di un partenariato locale come condizione abilitante alla definizione di una Strategia Territoriale. Lo scopo della manifestazione d’interesse promossa ad hoc dal Comune di Frosinone, dunque, è quello di avviare, con partner e stakeholder del territorio, un percorso di ascolto e coinvolgimento nella co-pianificazione della Strategia Territoriale – che ruota intorno, in particolare, all’avvio di un progetto più ampio che veda protagonista il Parco del Fiume Cosa – in più fasi e con più strumenti”.

È disponibile, infatti, la piattaforma regionale per la raccolta “guidata” dei contributi del partenariato e degli altri stakeholder. Previsti anche incontri di presentazione e confronto sull’analisi territoriale alla base della visione della Strategia territoriale di Frosinone, con la valutazione del quadro diagnostico elaborato dall’Amministrazione, in collaborazione con l’Autorità di Gestione del PR FESR Lazio, oltre che di presentazione e confronto sulla visione di sviluppo della Città sugli ambiti di policy considerati prioritari. Al termine della fase di ascolto e coinvolgimento, l’Amministrazione redigerà la Strategia Territoriale OP 5 per il Comune di Frosinone.

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nel Comune che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare a un “Partenariato locale” a supporto dell’elaborazione della Strategia Territoriale del Comune di Frosinone finanziata dall’OP5 del Programma FESR Lazio 2021-2027.

La “Manifestazione di interesse di adesione al Partenariato locale” dovrà essere redatta sulla base del modello predisposto, Allegato B, sottoscritto digitalmente o in forma autografa (in tal caso è richiesto di allegare copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante) e dovrà essere inviata all’indirizzo mail strategiaterritorialeFESR21-27@comune.frosinone.it riportando in oggetto “Manifestazione d’interesse per l’attivazione del Partenariato locale finalizzato all’elaborazione della Strategia Territoriale del Comune di Frosinone a valere sul Programma FESR Lazio 2021-2027.”

La pubblicazione dell’avviso fa seguito, tra l’altro, all’accordo siglato dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, da Riccardo Varone (Presidente Anci Lazio) e Pierciro Galeone (Direttore Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) che prevede la collaborazione inerente alla gestione degli interventi finanziati dal PNRR e delle politiche di coesione europee, mediante una partnership improntata a un modello di eccellenza di gestione degli interventi, nell’ottica dell’implementazione dei servizi e opere a beneficio della collettività.

Info: https://www.comune.frosinone.it/pagina413_strategia-territoriale.html e https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=55258&CSRF=a46d81c63fba14fef33464287c5c1f09.

COMUNICATO STAMPA