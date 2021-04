Frosinone, Comune: l’arch. Sorrentino in assegnazione a Roma Capitale

La giunta Ottaviani ha approvato la delibera di assegnazione temporanea (comando in uscita) dell’arch. Giuseppe Sorrentino, dirigente tecnico del settore ambiente, a tempo pieno e indeterminato, del Comune di Frosinone, da lunedì 12 aprile 2021 per due anni presso Roma Capitale. È stato espresso quindi formale nulla osta, autorizzando il trasferimento del professionista da settembre 2019 al Comune di Frosinone. Gli oneri finanziari del comando sono a totale carico di Roma Capitale, che provvederà ad erogare direttamente all’arch. Sorrentino il trattamento economico fondamentale nonché l’accessorio spettante, oltre alla retribuzione di risultato.

Contestualmente, è stata autorizzata la sostituzione temporanea del dirigente per tutta la durata del comando tramite contatto di lavoro a tempo determinato utilizzando la graduatoria di dirigente tecnico dell’Ente in corso di validità. A seguito di tale operazione, dunque, l’amministrazione comunale registrerà lo stesso numero di unità di personale in forza all’ente, senza alcuna ulteriore diminuzione della dotazione dell’ufficio tecnico che, anzi, nelle prossime settimane, potrà avvalersi dell’ingresso di quattro nuovi addetti, al termine dell’espletamento delle procedure dei concorsi pubblici in atto.

