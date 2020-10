Frosinone, Comune: in scadenza le concessioni trentennali

L’amministrazione Ottaviani rende noto che sono in scadenza i rinnovi per le concessioni trentennali per il civico cimitero. La struttura di Colle Cottorino, tra l’altro, secondo le indicazioni dell’assessore Massimiliano Tagliaferri, è stata oggetto, nei mesi scorsi, di importanti lavori di bonifica, oltre che relativi alla realizzazione di circa 2000 nuovi loculi.

Le concessioni trentennali dei loculi cimiteriali assegnate nell’anno 1990 possono essere rinnovate, per un uguale periodo di tempo, dai concessionari o dai loro eredi. In caso di mancato rinnovo, gli eredi aventi diritto possono chiedere l’estumulazione dei resti mortali allo scopo di raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in loculi ossari da acquistare o in altro manufatto già in concessione nel caso di salma completamente mineralizzata, oppure provvedere alla inumazione presso il campo comune per un periodo minimo di cinque anni al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Possono inoltre provvedere al trasferimento dei resti mortali in altro manufatto già esistente o fuori dal Comune o raccoglierli in urne cinerarie e traslarli in loculi ossari da acquistare o in altro manufatto già in concessione.

Allo scadere delle suddette concessioni, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento Comunale di Gestione Civico Cimitero, in caso di mancato pagamento del canone di rinnovo, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d’indennizzo alcuno per il concessionario.

Allo scadere delle suddette concessioni, in caso di spoglie mortali non richieste, il Comune provvederà d’ufficio a depositare le stesse nell’ossario comune.

Per informazioni sui costi e sulle modalità di pagamento dei canoni di rinnovo, i soggetti interessati possono rivolgersi all’ufficio servizi cimiteriali, in Via Armando Fabi n. 129-131, esclusivamente previo appuntamento, telefonico (0775/2656463 – 0775/2656231) o email

(angelamaria.zolli@comune.frosinone.it), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.

Nell’elenco pubblicato sull’ambo pretorio (“Avviso alla cittadinanza trentennali anno 2020 civico cimitero; https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=42065&CSRF=1b4234ac5626e42e615a66711cab680c) si riportano i dati relativi ai defunti con concessioni in scadenza nell’anno 2020. Nel caso di anomalie sui dati riportati in elenco o di eventuali omissioni di nominativi, si invitano i cittadini a contattare il suddetto ufficio negli orari indicati.

I loculi interessati saranno contrassegnati con adesivi ad alta visibilità.

COMUNICATO STAMPA