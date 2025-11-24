Frosinone – Comune, gruppo FutuRa:” BRT, trasformazione e cambiamento ponendo ambiente e salute come priorità da rispettare”

admin
palazzo munari (1)
Share on Tumblr

Considerato che il tema BRT trova ancora attualità di discussione, il Gruppo FutuRa reitera il proprio giudizio in merito, già espresso nel settembre 2024 e nell’agosto 2025 non essendo cambiato nulla se non in peggio, sia nella realizzazione dell’opera, sia nello sconfortante confronto amministrativo.  Il BRT, ritenuto un’ opportunità per la città e parte di un valido approccio alla mobilità sostenibile tra i tentativi di contenere quell’ inquinamento atmosferico che continua a  minacciarci  si è trasformato ,purtroppo,  da occasione irripetibile in una iattura per la città. Ridotto, da tre anni, ad un dibattito  incentrato e concentrato esclusivamente su ipotesi di ricerca di percorsi mutati e mutevoli, dichiarati e smentiti, persi dietro “ le cariole” di asfalto di Via Marittima, dietro i metri ed i centimetri, dietro le misure ed i fornitori  di pulmini, dietro piste ciclabili  improbabili. Tutto teso a  definire solo un percorso di pochi Km  per una banale circolare elettrica su gomma, che appare avulsa da ogni altra contestualizzazione di ripresa ambientale. Il  BRT era nato con  significativo  intento nell’ambito di  una programmazione articolata, a compendiare tutti gli altri aspetti concatenati e sinergici, per rendere realmente alternativa la mobilità a dimensione d’uomo, a protezione della salute collettiva. Oggi il BRT si identifica solo nella disputa sul  percorso,  unico oggetto del discutere. I fondi europei del PNRR, in una città congesta che conta il maggior numero di automobili per abitante, avrebbero  dovuto essere correttamente e responsabilmente utilizzati per sostenere il cambio epocale verso una città green. Ci si è invece tristemente ridotti a litigi e scontri tra appartenenze, cristallizzati solo sul tragitto , perdendo  completamente di vista il vero problema della mancata realizzazione del promesso capovolgimento urbanistico, ambientale e sanitario prospettato e dai noi Gruppo FutuRa da sempre auspicato e sostenuto. Insistere esclusivamente sul percorso del BRT, qualunque esso sia, significa aver spostato l’attenzione dalla mancata realizzazione di una diversa tipologia di città  ad un problema parziale, che mai avrebbe dovuto essere scisso dal contesto generale del programma di cambiamento. Il Gruppo FutuRa, nel mentre critica l’approssimazione, la superficialità e l’incapacità dimostrata  dall’amministrazione nel realizzare un progetto vero, onnicomprensivo, compiuto, che sfociasse in un risultato globale di cambiamento effettivo, migliorativo dell’ambiente  e della condizione sanitaria, stigmatizza  l’indeterminatezza e la confusione  del pessimo risultato attuale, al quale si ascrive  anche il BRT  svilito nella sua importanza e completamente disconnesso da un piano generale di risanamento e quindi ormai senza significato e da bandire. FutuRa  però rifugge anche le polemiche a comando, sollevate ad arte, a cadenza, secondo gli interessi personali del momento da parte di oppositori altrimenti compiacenti, con   cangianti posizioni sul tragitto,  in funzione di richieste altre, accolte o rifiutate. FutuRa ribadisce la necessità di perseguire e vedere attuati, nel giusto modo, la trasformazione ed il cambiamento, sempre ponendo  ambiente e  salute come priorità da rispettare, aldilà della inutile frammentazione degli obiettivi.

Teresa Petricca membro Commissione Ambiente – Gruppo FutuRa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *