Frosinone, Comune: delegazioni Erasmus in visita

In visita, nel palazzo comunale di Frosinone e nella sezione romana del Museo Archeologico, la delegazione di docenti e studenti provenienti dalla Serbia, nell’ambito del progetto di Erasmus Accreditation 2023/24. Ad accogliere gli ospiti, il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, che ha portato i saluti del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, e dell’amministrazione comunale.

Lo scambio è avvenuto tra l’Istituto “Volta” di Frosinone, diretto dalla professoressa Maria Rosaria Villani (referenti le professoresse Antonella Di Fraia e Simona Ferrante) e la scuola secondaria superiore “Petro Kuzmjak” di Ruski Krstur.

Quattordici gli studenti presenti, accompagnati dalle docenti Ljiljana Rudakijevic e Sonja Capko.

“Siamo felici e orgogliosi di avervi nella nostra Città – ha dichiarato il consigliere Pallone, rivolto ai giovani ospiti e ai loro accompagnatori – Questo progetto, come tutte le attività che prevedono uno scambio tra Paesi, non solo costituisce, per i ragazzi, un’ esperienza di grande valore dal punto vista formativo e interculturale, ma rappresenta anche un’occasione per far conoscere l’unicità del nostro territorio a una platea internazionale”.

