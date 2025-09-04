Frosinone Comedy Festival 2025: Tre giorni di comicità, due appuntamenti al giorno.

Il Festival del cinema e del Comedy che celebra la bellezza della comicità in tutte le sue forme. Nasce una uova realtà nel panorama cinematografico italiano: FCF25, un festival/rassegna interamente dedicato al genere comedy. Con la nostra prima edizione, ci proponiamo di esplorare e valorizzare il cinema comico e il mondo del Comedy in tutte le sue sfaccettature, un genere spesso sottovalutato ma di grande importanza culturale e sociale Siamo entusiasti di annunciare la nostra prima edizione di questa rassegna/Festival che ci auguriamo sia un punto di riferimento per chi crede che il cinema, l’audiovisivo e la standup siano elementi di grande valore e che meritino di essere premiati e valorizzati. Crediamo che la comicità sia un linguaggio universale, capace di unire le persone e di farci guardare il mondo con occhi diversi. Questo è il nostro obiettivo: regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, fatta di film divertenti, conversazioni stimolanti e, ovviamente, tante risate. Frosinone Comedy Festival nasce da un’idea e dall’impulso di Roberto Cipriani, direttore del DreamCinema, multisala cinematografica operativa sulla città e Provincia di Frosinone, che insieme all’Associazione IndieGesta hanno sviluppato e realizzato questa prima edizione del FCF2025. Indiegesta, associazione culturale sempre sensibile all’audiovisivo è il medesimo soggetto che organizza il “10 minuti Film Festival”, festival internazionale del cortometraggio arrivato alla sua ventesima edizione quest’anno (2025). L’intero festival è stato pensato per offrire un’esperienza immersiva, con un programma serrato e strutturato. Ogni giorno, la programmazione sarà scandita da due momenti principali. A partire dalle 18:00/18:15, il pubblico potrà assistere a un “talk” informale e intimo con il protagonista della serata. A seguire, dopo una breve pausa, le 20:00 segneranno l’apice della giornata, con le premiazioni, la presentazione ufficiale del film e la proiezione in sala. La serata inaugurale, venerdì 19 settembre, si annuncia già memorabile. Il festival ha confermato la presenza di Max Angioni, che sarà premiato per il suo debutto cinematografico nel film “Esprimi un desiderio”, diretto da Volfango De Biasi distribuito da Notorious Pictures. Entrambi saranno presenti al Dream cinema di Frosinone per ritirare il riconoscimento e incontrare il pubblico. La loro partecipazione, fin dalla prima serata, sottolinea la volontà del festival di unire grandi nomi e grandi professionisti del Comedy I biglietti di ingresso per ogni giornata danno diritto di ingresso a tutte le fasi degli eventi (talk/premiazioni/proiezioni) I biglietti possono essere acquistati online e presso la biglietteria del DreamCinema www.dreamcinema.net

COMUNICATO STAMPA

