Frosinone, “Come vivere in armonia con il tuo cane” al Parco Matusa

Sabato 13 e domenica 14 aprile tutti coloro che amano i cani sono invitati al Parco Matusa. L’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, che ha delega anche al benessere animale, in collaborazione con l’associazione Amici Miei di Maurizio Saccone (educatore cinofilo) e con Marco Colasanti (educatore cinofilo e guardia zoofila), ha infatti organizzato l’iniziativa dal titolo “Come vivere in armonia con il tuo cane”. Ingresso libero; il banchetto informativo sarà attivo dalle 10 alle 18.

“L’amministrazione Mastrangeli, attraverso la creazione della delega ad hoc del benessere animale, ha dimostrato di avere particolarmente a cuore la tutela e la salvaguardia degli amici a quattro zampe, elementi che devono andare di pari passo con l’attenzione all’ambiente e al decoro urbano – ha dichiarato il vicesindaco Antonio Scaccia – In particolare, nel corso dell’iniziativa prevista nel fine settimana, i cittadini potranno avere tutte le informazioni sulle norme da rispettare e sugli strumenti da mettere in atto per la migliore gestione dei cani in ambiente urbano e extraurbano, insieme a nozioni relative ai comportamenti del cane nel rispetto della visione etologica. Si parlerà anche della crescita corretta in particolari periodi, di come risolvere problematiche relazionali, di gestione in casa e nell’ambiente circostante. Un ringraziamento – ha concluso il vicesindaco Scaccia – va rivolto al consigliere comunale Corrado Renzi per il fattivo impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa”.

