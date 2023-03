Frosinone, colonnine per la ricarica di mezzi elettrici: l’avviso

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, mediante il Settore Ambiente e Mobilità coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia, ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relative all’affidamento di fornitura, installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica su suolo pubblico e/o ad uso pubblico.

“La visione dell’amministrazione e di tutti i settori comunali, affinché il nostro capoluogo sia sempre più moderno e funzionale, comprende la valorizzazione e incentivazione della mobilità sostenibile – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Ogni azione a favore dell’ecosistema va infatti nella direzione del miglioramento della qualità della vita di tutti noi”.

“Il Comune di Frosinone – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – intende promuovere la mobilità sostenibile anche mediante la realizzazione di una rete di colonnine su suolo pubblico e ad uso pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici all’interno del territorio comunale, proposte, realizzate e mantenute da soggetti terzi all’Amministrazione, con la finalità di garantire il servizio di ricarica pubblica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”.

L’avviso è visibile sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_548111_876_1.html.

Il bando è finalizzato a favorire la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati a presentare richiesta di assegnazione in concessione di area pubblica per l’installazione e la gestione delle infrastrutture in oggetto e degli stalli di sosta ad esse connessi e prevede la selezione di massimo cinque operatori economici per l’affidamento della concessione di spazi pubblici per le finalità descritte.

L’Amministrazione concede il suolo pubblico per installazione ed esercizio delle strutture per la

distribuzione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi, nelle aree che saranno individuate dall’Amministrazione e secondo le modalità indicate dal concessionario in sede di partecipazione all’avviso pubblico. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata (a pena di esclusione) all’ufficio Ambiente e Mobilità via pec all’indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it entro il 31 marzo alle ore 12.

COMUNICATO STAMPA