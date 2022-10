Frosinone – “Codice Ratzinger”, incontro con l’autore

Domenica 23 Ottobre, alle 15:30 presso il Centro Studi 60ma Strada, verrà Andrea Cionci presenterà il suo bestseller, dal titolo “Codice Ratzinger”. Si tratta di un interessantissimo libro-inchiesta sul “Papa emerito”. Dopo due anni di inchiesta, pazientemente svolta dall’autore attraverso più di 200 articoli, questo gigantesco mosaico è stato lentamente ricomposto, tessera per tessera e «lo scenario che si configura è scioccante, di importanza millenaria, e non è stato smentito da nessuno, nemmeno dal Santo Padre Benedetto XVI in persona…»L’ingresso è libero con prenotazione, inviando richiesta a: presentazioneCR@gmail.com

Correlati