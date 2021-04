Frosinone, clown in corsia per un sorriso

La giunta Ottaviani ha approvato una piattaforma sociale con l’associazione “Aiutaci ad Aiutare”, allo scopo di regalare un sorriso nei reparti ospedalieri, con la tecnica dei “clown-dottori”, che sta riscuotendo largo consenso su scala nazionale. Nella sala dell’ex Mattatoio- casa della cultura si terrà, quindi, un corso di formazione per i “clown-dottori” del futuro della durata di 160 ore, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti. Le lezioni si terranno durante un ciclo continuo il sabato mattina e nelle intere giornate di venerdì e domenica, al termine del quale sarà attivato un tirocinio di 150 ore che verrà svolto presso le strutture socio-sanitarie del territorio. L’amministrazione ha espressamente richiesto, nella delibera, che l’associazione indichi, in via preventiva, prima dell’inizio delle lezioni, il monte ore ovvero la tipologia di servizi che saranno messi a disposizione gratuitamente nei confronti del reparto di pediatria o di altri reparti dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone.La clown terapia è un particolare tipo di assistenza in ambito sanitario che utilizza tecniche prese dal circo e dal teatro di strada. Il Clown Dottore, nella sua formazione, riceve anche alcune nozioni di psicologia in modo da rendere il proprio intervento il più mirato possibile a seconda del paziente. L’operatore, inoltre, prova a stabilire con gli spettatori un rapporto umano di fiducia e confidenza, capace di far dimenticare la quotidianità della vita ospedaliera, a vantaggio della fantasia e dell’immaginazione. L’importanza di questa figura non è rivolta solo al paziente, bensì a tutta la sua famiglia, proprio perché i miglioramenti vengono vissuti e condivisi anche da coloro che lo circondano con amore e affetto.

COMUNICATO STAMPA