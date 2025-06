Frosinone, Claudio Pagliara presenta L’Imperatore al Vittoria

Claudio Pagliara presenterà a Frosinone il suo ultimo libro, L’Imperatore (Piemme), mercoledì 11 giugno alle ore 20, presso il Teatro comunale Vittoria. A dialogare con l’autore sarà il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. A moderare l’incontro, il giornalista Dario Facci.

“È per me motivo di grande gioia e orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – poter ospitare Claudio Pagliara qui a Frosinone, la sua città natale. Claudio è un’eccellenza tutta frusinate, un professionista di straordinaria levatura che, con il suo lavoro, ha portato il nome della nostra città nel mondo. Accoglierlo nella sua terra, in una cornice culturale così significativa come quella del Teatro Vittoria, rappresenta per l’Amministrazione e per l’intera comunità un momento di profonda soddisfazione e di sincera emozione”.

Pagliara, già corrispondente responsabile della sede Rai di New York per gli Stati Uniti e il Nordamerica, è stato recentemente nominato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New York. “Questo prestigioso incarico – ha proseguito il Sindaco – è un riconoscimento più che meritato per una carriera brillante, costellata di successi e contraddistinta da un impegno costante nel raccontare con puntualità, chiarezza e passione gli scenari della politica internazionale, in particolare la realtà americana e il vissuto della comunità italiana negli Stati Uniti”.

Claudio Pagliara ha saputo affermarsi come una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, mantenendo al contempo un legame profondo con le proprie radici. “Chi, come me, ha l’onore di conoscerlo anche sul piano personale – ha aggiunto Mastrangeli – sa quanto Claudio sia non solo un grande professionista, ma anche una persona di straordinaria umanità, generosità e disponibilità”.

Il libro “L’Imperatore”, pubblicato da Piemme, è una lucida e appassionante analisi del fenomeno Trump e della trasformazione degli equilibri geopolitici globali. “Un testo – ha concluso il Sindaco – che conferma la capacità di Claudio di interpretare, con acume e originalità, i grandi mutamenti del nostro tempo. Un’opera fondamentale per comprendere il modo in cui Donald Trump intenda esercitare il potere in un contesto segnato da crescenti tensioni internazionali e da una competizione strategica serrata tra Stati Uniti e Cina, mentre l’Europa rischia di perdere rilevanza sul piano globale”.

“La città di Frosinone è onorata di accogliere un frusinate doc e una personalità del calibro di Claudio Pagliara – hanno dichiarato gli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura) – La presentazione del suo libro al Teatro Vittoria non è solo un evento culturale di grande prestigio, ma anche un’occasione di confronto attraverso la cultura viva e attuale. Claudio rappresenta un esempio straordinario di come le radici locali possano convivere con una vocazione internazionale. La nostra amministrazione – hanno concluso – crede profondamente nel potere della cultura di unire, di ispirare e di costruire comunità, attraverso momenti di riflessione, dibattito, incontro”.