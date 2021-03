Frosinone, clamorosa iniziativa di Gioventù Nazionale a difesa di commercianti e piccoli imprenditori

Manifesti funebri ad annunciare la morte del tessuto sociale ed economico dell’Italia. È questa l’iniziativa provocatoria messa in atto dai militanti di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, nel Capoluogo ciociaro, a difesa di commercianti e piccoli imprenditori ”sempre più abbandonati e vessati dallo Stato”.

”Comprendiamo l’emergenza sanitaria e la pericolosità di questo virus, ma non possiamo accettare la totale assenza di politiche concrete tese alla salvaguardia del tessuto sociale ed economico di questa Nazione da parte dei governi che si stanno succedendo”, ha dichiarato il presidente, Fernando Incitti, esercente del centro storico di Frosinone.

”Migliaia di attività rischiano la chiusura definitiva, così come migliaia di posti di lavoro rischiano di scomparire = ha proseguito Incitti = e il nuovo Governo sta dimostrando di non voler invertire la rotta inadeguata del precedente”.

”Tutto crolla, l’Italia crolla, ma nessuno al Governo sembra in grado di comprendere la gravità della situazione = ha concluso Incitti = ma noi non possiamo di certo rimanere in silenzio e restare a guardare”.

COMUNICATO STAMPA