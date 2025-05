Frosinone, cittadina restituisce denaro smarrito: la Polizia Locale rintraccia il proprietario

Un gesto di onestà e un’azione di verifica rapida ed efficace. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Frosinone, dove una giovane cittadina bielorussa si è presentata spontaneamente presso il Comando della Polizia Locale per consegnare una somma di 250 euro, appena rinvenuta nei pressi dell’ufficio.

Nonostante l’assenza di indizi utili — nessun documento o oggetto di riferimento, solo delle banconote — gli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria si sono immediatamente attivati per risalire all’identità del legittimo proprietario. Fondamentale, ancora una volta, si è rivelato il sistema di videosorveglianza cittadino: grazie all’analisi delle immagini, gli operatori hanno potuto individuare il momento esatto in cui un uomo, estraendo il cellulare dalla tasca, lasciava cadere inavvertitamente il denaro.

Dopo un accurato studio della figura dell’uomo e una rapida attività di verifica, gli agenti sono riusciti, in meno di un’ora, a dare un nome al protagonista dell’incidente: un sessantenne originario della Campania, che è stato subito contattato e convocato per il recupero della somma.

Le stesse immagini hanno anche confermato la correttezza e il senso civico della giovane donna, ripresa mentre si chinava a raccogliere il denaro dirigendosi poi, senza esitazione, verso il vicino Comando per denunciare il ritrovamento. Un comportamento semplice, ma tutt’altro che scontato.

La ragazza, a testimonianza della gratitudine dell’uomo, ha ricevuto una piccola ricompensa per il gesto compiuto. Il Comandante della Polizia Locale di Frosinone, Dino Padovani, ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto dai suoi agenti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per una comunità più sicura e solidale.