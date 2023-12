Frosinone Città in Festa: tutti gli appuntamenti del programma natalizio

Dopo il successo di “Sotto un cielo di luci”, il concerto di Alma Manera di sabato scorso nella Chiesa della Sacra Famiglia, la città di Frosinone si prepara ad ospitare un ricco programma di eventi per celebrare le festività natalizie, nell’ambito di “Frosinone Città in festa”. Alla conferenza erano presenti il Sindaco Riccardo Mastrangeli, il vicesindaco Antonio Scaccia, gli assessori Rossella Testa, Simona Geralico, Valentina Sementilli, Alessandra Sardellitti, i consiglieri Francesca Chiappini, Corrado Renzi, Francesco Pallone.

“Sarà un Natale innovativo. Il calendario stilato dall’amministrazione comunale prevede oltre un mese di eventi e iniziative per coinvolgere l’intera comunità e in particolare i più piccoli in momenti di aggregazione, divertimento e condivisione, con l’augurio che queste festività portino tanta serenità e gioia di stare insieme – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Insieme alla realizzazione di un importante progetto di allestimento di luminarie artistiche per i quartieri e le vie di Frosinone, l’amministrazione ha voluto promuovere una serie di iniziative in grado di creare un’atmosfera unica, così da valorizzare le tradizioni del territorio. In tale ottica, del resto, da alcuni anni il Comune lavora per costruire un calendario eterogeneo di eventi ed iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Frosinone ed anche per il periodo natalizio, con il contributo di tutti gli assessorati, dei commercianti e delle associazioni oltre che dell’Unità pastorale del centro storico della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, è stata programmata la rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati, su tutto il territorio comunale”.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 2 dicembre alla Villa comunale: ore 16 laboratorio artistico bambini con Matite Creative; spettacoli con Lorenzo il giocoliere, Enrico Pro Magic Show e “Clownterapia” con l’associazione “Teniamoci per mano Onlus” a cura della Commissione Consiliare Servizi Sociali.

Domenica 3 dicembre a Piazzale Vittorio Veneto dalle 10.30 Animazione Bimbi “Enrico Pro Magic Show”; dalle 12, “Christmas Carousel On The Road” (itinerante centro storico). Ore 16, animazione bimbi “Lorenzo Il Giocoliere”; ore 17, con partenza piazzale Vittorio Veneto, “Christmas Carousel On The Road”. Sempre domenica 3 dicembre, dalle 10.30 in via Aldo Moro – piazza Magnolia, Animazione Bimbi “Scarabocchio”; ore 16.30 trampolieri a tema “La Bella e La Bestia” e Clownterapia con l’associazione “Teniamoci per mano Onlus” a cura della Commissione Consiliare Servizi Sociali. Alla Villa comunale, domenica 3, ore 16 Laboratorio artistico bambini con Matite Creative; ore 17 spettacolo di fuoco. Giovedì 7 al palazzetto dello sport, alle 17, Il Natale dei Nonni. Venerdì 8 via Aldo Moro – Villa comunale: ore 16 Slitta condotta da Babbo Natale (Magnolia, via Aldo Moro) e arrivo in Villa Comunale. Qui, alle 16, animazione e spettacolo natalizio a cura della scuola di danza “La fabbrica del movimento” di Giulia Perrera; foto con Babbo Natale; laboratorio Matite creative per l’invio delle letterine; Smart Xmas games. Dall’8 al 10 dicembre, Stella di Natale Ail, a cura della Ail di Frosinone. Al quartiere Giardino, 8, 9 e 10 dicembre, mostra pittorica di foto e stampe dal Titolo “I tesori nascosti”, Associazione Culturale “ La cantina degli indipendenti”.

Venerdì 8 a Palazzo Munari ore 18 aperitivo in Comune; concerto di Lys Ensemble Per motivi di sicurezza legati alla capienza degli spazi, è obbligatoria la prenotazione al numero 328/8350293. In piazzale Vittorio Veneto, ore 18, animazione, giochi di luce e musica. Sabato 9 alla Villa comunale ore 16, Dancing piano show con un pianoforte gigante. Al Parco Matusa dalle 15 concerto del coro “I Piccoli Pastorelli” Il Canto di Dio; “New Talent” Esibizione canora allievi del maestro Fabio Fax; “Kris dance” Esibizione scuola di ballo. Sempre Sabato 9, alle 19, al Rione Giardino Fauone della Madonna di Loreto.

Domenica 10 dicembre in piazzale Vittorio Veneto, ore 10,30 “Clownterapia” in favore dei bambini, Associazione “Teniamoci per mano Onlus” a cura della Commissione Consiliare Servizi Sociali; spettacolo di animazione “elfo di Natale”. In largo Amendola ore 12, “ Cioccolando A Frosinone”, con la partecipazione della Scuola di Formazione della Confartigianato Imprese Frosinone, Asso Eventi Form Lazio e della Scuola Alberghiera di Ceccano; ore 16, spettacolo di animazione “elfo di Natale”; in piazza Cervini, ore 10.30 Animazione Bimbi “Scarabocchio”; ore 17.30 Via Aldo Moro animazione, giochi di luce e musica. Alla Villa, ore 17 spettacolo musicale e di danza; ore 19, Recital Concerto “Ragionar d’Amore” diretto e interpretato da Amedeo Di Sora (Compagnia Teatro dell’Appeso).

Mercoledì 13, alle 18, Cattedrale Santa Maria: Concerto di Gospel e canti natalizi a cura del gruppo musicale Gospel Singer; ore 19, Piazza Santa Maria, falò (fauone) di Santa Lucia; ore 20, degustazione ciambelle, salsiccia e vino rosso. Venerdì 15 dicembre alla Villa, ore 21, concerto Frusnarock a cura di Federico Palladini. Sabato 16 alla Villa, teatro dei burattini; animazione e spettacolo natalizio a cura della scuola di danza “La fabbrica del movimento” di Giulia Perrera. Dalle ore 8.30 alle 13 alle dallo “Zauli” (Campo Coni) passeggiata di Babbo Natale a cura di Aics. Domenica 17, largo Turriziani – corso della Repubblica: ore 11-19 “Frosinone Alta Street Market”, mercatino artigianale e vintage. Intrattenimento per i bambini e area food. Ore 15 “Panettone InCentro”, a cura della Confartigianato Imprese Frosinone, Asso Eventi Form Lazio. Ore 16, “arriva Babbo Natale”. In piazzale Vittorio Veneto ore 17 Spettacolo di fuoco. Alla Villa, dalle ore 9 alle ore 12 Passeggiata-benessere con Federica Masoero Ballasnella; ore 16.30, Mago grandi illusioni; ore 17.30 canti di Natale, direzione artistica Katia Sacchetti. In Piazza Cervini ore 10,30, animazione Bimbi “Scarabocchio”; ore 17.30, Via Aldo Moro, animazione, giochi di luce e musica. Martedì 19 e mercoledì 20 alla Villa ore 17.30 Smart Xmas games. Sabato 23 alla Villa, ore 17.30, concerto natalizio di musica “Ronda popolare”; ore 18.30, spettacolo di danza a cura di Formazione Danza Iolanda Rocchi. Domenica 24 in piazzale Vittorio Veneto ore 11-19 “Grinch Village Party”, area food e drink, stand enogastronomici; spettacolo di danza curato all’associazione Hip Hop Academy. Martedì 26, piazza Sacra Famiglia: ore 17 presepe vivente a cura della Pro Loco Città di Frosinone. Mercoledì 27 ore 19, Casa della Cultura, concerto di Natale della Banda Romagnoli. Mercoledì 27 e giovedì 28 alla Villa ore 17.30 Smart Xmas games. Venerdì 29 alla Villa ore 17.30 canti di Natale, direzione artistica Katia Sacchetti; ore 17.30 Smart Xmas games. Sabato 30 “Cin Cin dal Campanile”, ore 16; ore 18, degustazione di pasta e fagioli, vino rosso e ciambelline. Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024, alla Villa, ore 17.30 Canti di Natale direzione artistica Katia Sacchetti. Giovedì 4 ore 19 alla Villa, concerto a cura di Fabrizio Ferrazzoli. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio sempre alla villa “I Mercatini della Befana”, intera giornata. Sabato 6 gennaio arriva la Befana: ore 10, Villa comunale; ore 11.30 piazzale Vittorio Veneto; ore 12 piazza Sacra Famiglia; ore 16 Parco Matusa. Chiusura domenica 7 gennaio, Cattedrale Santa Maria alle 17.30, concerto del Maestro Organista David Toro, associazione Inner Wheel Frosinone.

Il programma integrale sarà diffuso su tutti i canali istituzionali (sito, social network, tabelloni luminosi) del Comune.

COMUNICATO STAMPA