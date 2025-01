Frosinone città in festa: gli ultimi appuntamenti

Con l’arrivo dell’Epifania, si concluderà il ricco programma di eventi di Frosinone Città in Festa voluto dall’amministrazione Mastrangeli, che culminerà con il concerto Jazz Christmas Melodies lunedì 6 alle 18.45 presso la chiesa della Sacra Famiglia in compagnia della prestigiosa orchestra jazz del Conservatorio “Refice” di Frosinone. Sabato 4 alla Villa Comunale, i mercatini di Natale. Alle 16, Aspettando la Befana; letterine a cura del “Disegnatore di lune”. Ore 16:30, spettacolo di magia per tutti i bambini presenti. Domenica 5, in piazza Turriziani, dalle 9 alle 20 mercatino della Befana dell’Antiquariato e dell’Artigianato, a cura degli Artigiani nel Borgo a Frosinone Alta con distribuzione calze della Befana. In Villa Comunale, sempre domenica, i mercatini di Natale, mentre alle 16 torna Aspettando la Befana, letterine a cura del “Disegnatore di lune”. Alle 17 in programma lo spettacolo di magia per i più piccoli. Alle 18.30 spazio a “Jazz on a Christmas Mood”, Otherwise Quartet con i Maestri Tombolesi, Trapani, Ianniello e Del Signore, direzione artistica Katia Sacchetti. Sempre domenica 5 gennaio alle 16 e alle 18.30 il teatro comunale Vittoria (via Amendola 3) ospiterà il doppio appuntamento con “Elsa e il Castello di ghiaccio – il Musical”. In via Aldo Moro dalle 9 alle 20, “A Natale… Di tutto un po’ 2024”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita prodotti artigianali. Lunedì 6 gennaio, infine, alla Villa Comunale arriverà la Befana alle 10: calze e intrattenimento. Sempre dalle 9 alle 20, via Aldo Moro ospiterà “A Natale… Di tutto un po’ 2024”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita prodotti artigianali.

