Frosinone Città Digitale: superata con successo l’asseverazione PNRR per i servizi online

Il Comune di Frosinone compie un ulteriore passo verso il futuro dell’efficienza amministrativa. Presso la sede municipale, si sono concluse con esito positivo le attività di verifica e asseverazione tecnica relative ai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nello specifico per la Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” del sito istituzionale.

Le rigorose procedure di controllo sono state effettuate direttamente in loco dal Responsabile del Team Digitale che ha certificato la piena rispondenza del lavoro svolto agli standard nazionali ed europei di sicurezza e usabilità.

L’ente si dota così di un nuovo sito web istituzionale all’avanguardia, realizzato secondo le più recenti linee guida di design dell’AgID. Non un semplice restyling, ma una rivoluzione strutturale: il portale permette l’accesso a una vasta gamma di servizi digitali, fruibili tramite identità SPID o CIE. I cittadini possono ora richiedere certificati, consultare dati e inviare pratiche direttamente da PC o smartphone, h24 e 365 giorni all’anno, evitando le file agli sportelli.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Riccardo Mastrangeli: “Il superamento di questa verifica tecnica conferma che Frosinone lavora nella giusta direzione per essere una città moderna. Utilizzare al meglio le risorse del PNRR è un dovere, consegnando ai cittadini un’amministrazione più trasparente e accessibile. È il frutto di una visione che mette l’innovazione al servizio della qualità della vita”.

Sugli aspetti pratici interviene l’Assessore a Digitalizzazione e Smart City, Laura Vicano: “Abbiamo aperto un canale di comunicazione ‘Smart’ che rivoluziona il rapporto tra Ente e cittadinanza. Il nuovo sito non è una vetrina, ma uno strumento operativo che continuerà a crescere con una pletora di nuovi servizi in arrivo nei prossimi mesi. L’obiettivo è abbattere le distanze: il Comune deve essere a portata di click”.

L’esito positivo dell’asseverazione certifica non solo la qualità del software, ma anche la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici del Comune di Frosinone. Il complesso lavoro di adeguamento infrastrutturale e procedurale è stato coordinato dal CED per garantire che i dati dei cittadini siano protetti e che i servizi siano sempre disponibili. Sono state, così, poste delle fondamenta tecniche solide, indispensabili per sostenere la digitalizzazione dell’Ente nel lungo periodo.