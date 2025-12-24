Frosinone, cimitero aperto la notte di Natale

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Frosinone garantirà l’apertura del civico cimitero di Colle Cottorino durante la notte della vigilia di Natale. L’iniziativa, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, è stata coordinata dall’assessorato del vicesindaco Antonio Scaccia e resa possibile grazie alla collaborazione degli operatori comunali. L’apertura è prevista dalle 22.30 del 24 dicembre, fino all’1.

“In questo momento dell’anno, si acuisce il dolore di chi subisce l’assenza di una persona cara – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Nella notte che, per credenti e non credenti, simboleggia il ritorno alla vita e alla luce, sarà possibile dedicare una preghiera, un pensiero, un fiore a coloro che non sono più con noi ma che continuiamo a portare nel cuore”.

“Con l’apertura straordinaria del civico cimitero, iniziativa ideata e portata avanti già dall’amministrazione Ottaviani – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – il Comune intende continuare a promuovere un gesto di civiltà e di grande solidarietà collettiva. Un ringraziamento – ha concluso – va rivolto agli uffici e agli operatori che, anche quest’anno, hanno reso possibile tale importante iniziativa”.

