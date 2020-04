Frosinone, cimitero: al via le visite in diretta video.

Parte giovedì 16 aprile l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale di Frosinone, attraverso la quale sarà possibile effettuare visite in diretta video – naturalmente rimanendo all’interno della propria abitazione – presso il civico cimitero di Colle Cottorino, a seguito del blocco della circolazione e del movimento delle persone disposto dai provvedimenti governativi, in costanza di emergenza sanitaria.

Attraverso l’ausilio della tecnologia, dei volontari della Protezione civile e degli addetti alla struttura cimiteriale, infatti, coloro che hanno perso un proprio caro – anche per motivi diversi dal Covid-19 – potranno rivolgersi al 342 9967003, esclusivamente con comunicazione whatsapp, numero a cui risponderà un operatore cimiteriale o un volontario della Protezione civile, per prendere appuntamento ed effettuare, successivamente, un ingresso in diretta video all’interno del cimitero. Tramite l’applicazione WhatsApp, ossia con la messaggistica istantanea in video, infatti, una volta raggiunto, dal volontario, il luogo fisico ove riposa il defunto, l’utente potrà raccogliersi in preghiera o in meditazione dinanzi all’immagine in diretta per due minuti, con il supporto del volontario che guiderà il familiare dal piazzale esterno fino all’interno della struttura cimiteriale, nel percorso online di andata e ritorno. In questa prima fase di sperimentazione del servizio, saranno previste dalle 30 alle 40 visite al giorno, attraverso la prenotazione con messaggio telefonico. “Grazie alla consueta preziosa collaborazione dei volontari della Protezione civile e degli addetti ai servizi cimiteriali – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – anche se a distanza, chi vorrà potrà avere il conforto di rivolgere il proprio affettuoso pensiero o una preghiera, in diretta video, a un parente o a un amico da cui ha dovuto subire il distacco, o anche rispetto a congiunti che non è stato più possibile onorare da ormai oltre un mese, dal momento in cui sono entrati in vigore i provvedimenti che limitano la circolazione delle persone, per ragioni sanitarie”.

Numerosi sono stati gli interessamenti da parte dei media e delle agenzie di stampa nazionali sul servizio innovativo predisposto dall’amministrazione comunale di Frosinone, utile ad attenuare il disagio di coloro che, alla sofferenza per il distacco rispetto ai propri cari, hanno dovuto aggiungere la sofferenza per le ulteriori problematiche connesse al cambiamento delle proprie abitudini, a seguito della diffusione del Covid-19 nei territori di riferimento.