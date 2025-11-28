Frosinone, CIE e SPID day 5 e 6 dicembre. Prenotazioni al via da venerdì

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per venerdì 5 e sabato 6 dicembre dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre, l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica e per il rilascio dello Spid. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Frosinone. Le prenotazioni saranno aperte da venerdì 28 novembre alle 16. La partecipazione è possibile solo tramite prenotazione online sul sito istituzionale dell’Ente, al link https://servizionlinepa.it/frosinone/openday/. La prenotazione è nominativa e consente di prenotare una sola persona per volta (anche nel caso di minorenni); per svolgere entrambi i servizi (CIE e SPID) è necessario effettuare due prenotazioni distinte (a orari diversi). Il costo della CIE è di 22,50 euro mentre il rilascio dello SPID è gratuito. Per la CIE, sarà necessario portare con sé fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta di identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di smarrimento; in caso di minori di anni 18, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (muniti di apposito documento di identità) o di un genitore con apposita delega e copia di un documento di identità del genitore assente. Per lo Spid, sono richiesti documento di identità, codice fiscale, posta elettronica personale e smartphone corrispondente al numero di cellulare che si vorrà associare allo SPID. Prenotazioni fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0775/2656667.

“L’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica e il rilascio dello SPID rappresenta un’iniziativa concreta per avvicinare i cittadini alla digitalizzazione e semplificare l’accesso ai servizi. È nostro obiettivo rendere più semplice e accessibile l’interazione con la pubblica amministrazione, offrendo un supporto diretto e operativo. La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“Questa giornata è il risultato di un impegno condiviso per portare innovazione e semplificazione nei rapporti tra cittadini e amministrazione comunale. Non solo sarà possibile rinnovare la carta di identità elettronica, ma anche ottenere il supporto necessario per completare le procedure di rilascio dello SPID per accedere ai principali servizi digitali”, ha dichiarato l’assessore Vicano.

“Con l’Open Day del 5 e 6 dicembre, il nostro Comune vuole rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini, offrendo un servizio mirato e ben organizzato. È un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione. Siamo certi che questo evento sarà apprezzato e partecipato”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.

