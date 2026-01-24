Frosinone, CIE day 31 gennaio. Prenotazioni al via da lunedì

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 31 gennaio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre,  l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica. L’iniziativa, che fa seguito agli open day del 5 e 6 dicembre, è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Frosinone. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 26 gennaio alle 15. La partecipazione è possibile solo tramite prenotazione online sul sito istituzionale dell’Ente, al link https://servizionlinepa.it/frosinone/openday/, fino a esaurimento posti. La prenotazione è nominativa e consente di prenotare una sola persona per volta (anche nel caso di minorenni); il costo della CIE è di 22,50 euro. Sarà necessario portare con sé fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta di identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di smarrimento; in caso di minori di anni 18, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (muniti di apposito documento di identità) o di un genitore con apposita delega e copia di un documento di identità del genitore assente. Per informazioni: 0775/2656548 (da lunedì).
“L’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica rappresenta un’iniziativa concreta per semplificare l’accesso ai servizi. È nostro obiettivo rendere più semplice e accessibile l’interazione con la pubblica amministrazione, offrendo un supporto diretto e operativo. La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.
“Questa giornata è il risultato di un impegno condiviso per portare innovazione e semplificazione nei rapporti tra cittadini e amministrazione comunale”, ha dichiarato l’assessore Vicano.
“Con l’Open Day del 31 gennaio, il nostro Comune vuole rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini, offrendo un servizio mirato e ben organizzato. È un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione. Siamo certi che anche questo evento sarà apprezzato e partecipato”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.

