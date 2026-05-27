Frosinone, CIE day 30 maggio. Prenotazioni al via da giovedì

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Maria Teresa Spaziani Testa e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 30 maggio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre, l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Frosinone. Le prenotazioni saranno aperte giovedì 28 maggio alle 11. La partecipazione è possibile solo tramite prenotazione online sul sito istituzionale dell’Ente, al link https://servizionlinepa.it/frosinone/openday/, fino a esaurimento posti. Dall’ufficio anagrafe fanno sapere che, in aggiunta alle prenotazioni online, sarà erogato dal tagliacode in presenza un numero limitato e ad esaurimento di ticket “lettera H” per la mattina e poi di nuovo per il pomeriggio, con una postazione dedicata, fino ad esaurimento dei ticket. La prenotazione è nominativa e consente di prenotare una sola persona per volta (anche nel caso di minorenni); il costo della CIE è di 22,50 euro. Sarà necessario portare con sé fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta di identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di furto o smarrimento; in caso di minori di anni 18, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (muniti di apposito documento di identità) o di un genitore con apposita delega e copia di un documento di identità del genitore assente.
“Con questo nuovo Open Day, il secondo organizzato nel mese di maggio, proseguiamo nel percorso di avvicinamento dei servizi comunali ai cittadini, facilitando il rinnovo della carta d’identità elettronica attraverso procedure più rapide e accessibili. Vogliamo rendere il rapporto con la pubblica amministrazione sempre più semplice ed efficiente”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.
“L’Open Day dedicato alla CIE conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle persone. La digitalizzazione è uno strumento concreto per semplificare le procedure e migliorare la qualità del rapporto tra cittadini ed ente pubblico”, ha dichiarato l’assessore Spaziani Testa.
“Anche questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire risposte pratiche e tempestive ai cittadini, mettendo a disposizione un servizio dedicato e organizzato in modo da agevolare le operazioni di rinnovo della carta d’identità elettronica. Strumenti di questo tipo rendono più efficiente l’azione dell’Ente, migliorando l’esperienza degli utenti”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.
“Con questo nuovo Open Day, il secondo organizzato nel mese di maggio, proseguiamo nel percorso di avvicinamento dei servizi comunali ai cittadini, facilitando il rinnovo della carta d’identità elettronica attraverso procedure più rapide e accessibili. Vogliamo rendere il rapporto con la pubblica amministrazione sempre più semplice ed efficiente”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.
“L’Open Day dedicato alla CIE conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle persone. La digitalizzazione è uno strumento concreto per semplificare le procedure e migliorare la qualità del rapporto tra cittadini ed ente pubblico”, ha dichiarato l’assessore Spaziani Testa.
“Anche questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire risposte pratiche e tempestive ai cittadini, mettendo a disposizione un servizio dedicato e organizzato in modo da agevolare le operazioni di rinnovo della carta d’identità elettronica. Strumenti di questo tipo rendono più efficiente l’azione dell’Ente, migliorando l’esperienza degli utenti”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.