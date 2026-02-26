Frosinone, CIE day 28 febbraio. Prenotazioni al via

Frosinone, CIE day 28 febbraio
L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Maria Teresa Spaziani Testa e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 28 febbraio  dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre,  l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica. L’iniziativa, che fa seguito agli open day di dicembre e gennaio, è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Frosinone. Le prenotazioni saranno aperte giovedì 26 alle 11. La partecipazione è possibile solo tramite prenotazione online sul sito istituzionale dell’Ente, al link https://servizionlinepa.it/frosinone/openday/, fino a esaurimento posti. Dall’ufficio anagrafe fanno sapere che, in aggiunta alle prenotazioni online, sarà erogato dal tagliacode in presenza un numero limitato e ad esaurimento di ticket “lettera H” per la mattina e poi di nuovo per il pomeriggio, con una postazione dedicata, fino ad esaurimento dei ticket. La prenotazione è nominativa e consente di prenotare una sola persona per volta (anche nel caso di minorenni); il costo della CIE è di 22,50 euro. Sarà necessario portare con sé fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta di identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di furto o smarrimento; in caso di minori di anni 18, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (muniti di apposito documento di identità) o di un genitore con apposita delega e copia di un documento di identità del genitore assente. Per informazioni, è possibile chiamare lo 0775/2656548 venerdì 27 febbraio dalle 9 alle 13.

“L’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica rappresenta un’iniziativa concreta per semplificare l’accesso ai servizi. È nostro obiettivo rendere più semplice e accessibile l’interazione con la pubblica amministrazione, offrendo un supporto diretto e operativo. La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“Attraverso iniziative come questa, rafforziamo il percorso di innovazione già avviato. La digitalizzazione è uno strumento concreto per rendere il rapporto tra cittadini e Amministrazione più semplice e funzionale”, ha dichiarato l’assessore Spaziani Testa.

“Con l’Open Day del 28 febbraio, il nostro Comune vuole rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini, offrendo un servizio mirato e ben organizzato. È un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione. Siamo certi che anche questo evento sarà apprezzato e partecipato”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.

