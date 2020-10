Frosinone, Ciacciarelli/Tripodi (Lega): “Già a luglio denunciavamo carenza divise e lenzuola. Regione e Asl non hanno fatto nulla

“Con un’interrogazione regionale del 22 luglio 2020 io ed il mio collega on. Angelo Orlando Tripodi della Lega, denunciavamo quello che ormai sembra essere acclarato anche negli ambienti della Cisl di Frosinone, ossia la mancanza di divise e lenzuola negli ospedali ciociari. Un fatto gravissimo che abbiamo segnalato e di cui abbiamo chiesto conto alla Regione già a Luglio. Ora che ottobre è alle porte la situazione è sempre la stessa. Con l’aumento dei contagi da coronavirus invece di tutelare i dipendenti, la direzione della ASL li mette in serio pericolo. Questi hanno, infatti, a disposizione una sola divisa, a volte neanche quella e se, non disponibili, per garantire comunque la dotazione “pulita”vengono consegnate divise di altri profili professionali. Come se non bastasse in alcuni giorni sembra difficile garantire il ricambio delle lenzuola, e si è addirittura arrivati a chiedere ai medici di portarsele da casa. Insomma, un insulto alle più comuni norme di igiene; cosa che è ancor più grave se pensiamo al momento delicato che stiamo attraversando a causa del covid-19. Si tratta di gravi carenze della ASL di Frosinone, alle quali pretendiamo spiegazioni chiare ed immediate.”

Così, in una nota, i consiglieri regionali della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli e Angelo Orlando Tripodi.

COMUNICATO STAMPA