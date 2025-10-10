FROSINONE, CIACCIARELLI: “OLTRE 270MILA EURO ALL’ASL PER ACQUISTO DI UN MAMMOGRAFO”

«La giunta Regionale del Lazio ha provveduto ad approvare il programma degli interventi strutturali e tecnologici a favore delle aziende sanitarie e ospedalieri del Lazio. Nell’ambito degli interventi programmati è previsto anche l’acquisto di un mammografo a favore della Asl di Frosinone per un importo di circa 276mila euro a conferma della concreta attività e dell’attenzione del governo regionale del Lazio per il rafforzamento del sistema sanitario anche nelle province. L’approvazione di tale delibera quindi sicuramente costituisce, soprattutto in un particolare momento dell’anno legato alla campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno, una chiara ed ulteriore espressione della vicinanza della Regione Lazio alle necessarie attività di prevenzione in materia. Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera giunta per aver consentito il raggiungimento di tale importante risultato».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative e alla Protezione civile.

Correlati