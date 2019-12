Frosinone, Ciacciarelli: “Natale in povertà per 7mila persone. Emergenza lavoro, flop reddito di cittadinanza””

“I dati fotografati dalla Caritas di Frosinone per quest’ultimo Natale lasciano l’amaro in bocca. 7.000 persone hanno usufruito degli aiuti alimentari ed ogni giorno sono in 60 gli uomini e le donne costrette a recarsi presso la mensa dell’associazione. Ogni anno, seppur di poco, il fenomeno cresce. Si tratta di una situazione allarmante, che coinvolge soprattutto i giovani. Tutto ciò pone l’accento sulla vera emergenza della nostra provincia, che è il lavoro, e del totale fallimento della misura nota come “reddito di cittadinanza” che non ha avviato all’occupazione proprio nessuno. Si è rivelato un mezzo meramente assistenzialistico. La fase 2, quella che in tanti aspettavano, non è mai iniziata. Basta prendere in giro le persone. Il lavoro e soltanto il lavoro nobilita l’uomo. Più politiche volte alla salvaguardia delle aziende del nostro territorio, e meno politiche opportunistiche, ed inutili. Servono incentivi alle aziende, un piano di sburocratizzazione serio,soltanto così l’economia potrà ripartire e ci saranno più posti di lavoro.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA