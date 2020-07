Frosinone, Ciacciarelli (lega): “Lodevole il lavoro della Polizia stradale in provincia, durante la pandemia”

“Lodevole il lavoro svolto in questi mesi della pandemia di Coronavirus dalle forze dell’ordine, in particolar modo dalla polizia stradale di Frosinone diretta dal vice questore Stefano Macarra e di quella di Cassino guidata dal sostituto commissario Giovanni Cerilli. Questi uomini, da nord a sud della provincia, sono stati in trincea, per spezzare la catena del contagio, e far rispettare le misure governative.

Il loro lavoro, insieme a quello di tutte le forze dell’ordine, è stato determinante per arrivare allo stop dei contagi. Hanno assicurato sul tratto stradale di competenza Ceprano (FR) – Caianello (CE), quindi Lazio è Campania, nonché sulla viabilità ordinaria, e su tutto il territorio provinciale, la vigilanza assidua e capillare. La Lega rende loro grazie e sarà sempre dalla parte degli uomini e delle donne in divisa.”

Lo ha detto, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

