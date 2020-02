Frosinone, Ciacciarelli (Lega): “Danno incalcolabile per la città. Chi ha sbagliato deve pagare”

“Esprimo la mia solidarietà al comune di Frosinone, ed ai suoi cittadini, per l’enorme danno d’immagine arrecato alla città da chi pur di cercare un minuto di gloria, ha dato sfogo a mistificazioni, facendo dipingere il capoluogo sulle pagine nazionali come una città razzista ed omofoba. Mi riferisco alla presunta sassaiola contro studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti, in realtà mai avvenuta. La cosa grave è che abbiano preso un abbaglio in merito alla vicenda anche il presidente del Consiglio Regionale Buschini ed il presidente della Regione Lazio Zingaretti, che subito si sono prodigati con post che macchiavano la città di Frosinone, senza verificare la veridicità dei fatti. La questura ha stabilito che si è trattato di una fake news, ma il danno per la città c’è stato, e chi ha sbagliato deve pagare.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

