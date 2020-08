Frosinone – Chiusura scuola volo elicotteri, primi atti ufficiali di opposizione al provvedimento

Arrivano i primi atti ufficiali da parte delle istituzioni, riguardo l’opposizione alla Chiusura della scuola volo elicotteri presso il 72 Stormo aeroporto Moscardini di Frosinone, a firmarlo è l’unione cinquecittà a cui aderiscono i Comuni di Aquino, Roccasecca, Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano e Colle San Magno. Su proposta del consigliere Antonio Abbate che ha portato in consiglio la proposta avanzata dal presidente del consiglio Provinciale di Frosinone Maura è stato votato all’unanimità del consiglio, tenutosi nella mattinata di lunedì 3 agosto, un impegno a far voti presso il governo, affinché la Scuola di volo non venga trasferita da Frodinone a Viterbo. Maura dichiara:<< ringrazio il consigliere dell’Unione Abbate e mi rallegro che sia stato votato in maniera unanime, ho provveduto ad inoltrare la mozione a molti consiglieri comunali dei 91 comuni della nostra provincia, già nel comune di Frosinone è stata presentata, ampliandola con il progetto dell’aeroporto civile, sono certo che nei prossimi giorni la mozione verrà discussa in gran parte dei comuni e spero che venga accolta favorevolmente da tutti, questa è una battaglia per il territorio e i colori politici vanno messi da parte>>.

