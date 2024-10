Frosinone, chiuso l’avviso interventi disabilità gravissima 2024

Il Comune di Frosinone, capofila del distretto B, mediante l’assessorato al welfare di Paolo Fanelli, comunica la chiusura dell’avviso pubblico “Interventi in favore della disabilità gravissima 2024”.

Le istanze relative all’avviso potranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre. Eventuali domande pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate e dovranno essere presentate nuovamente al momento della riapertura dell’avviso per l’anno 2025.

I percettori del contributo di cura saranno invitati dal servizio stesso presso gli uffici a compilare e sottoscrivere la nuova scheda caregiver e la dichiarazione alla stessa allegata; in caso di mancata compilazione di entrambi i documenti, non sarà possibile procedere all’erogazione dell’ulteriore contributo spettante per il 2024.

Si precisa, infine, che quanto erogato a titolo di contributo 2024 dovrà essere rendicontato entro e non oltre il 28 febbraio 2025, per poter accedere agli interventi per la disabilità gravissima 2025. Per informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: sportello.famiglia@comune.frosinone.it; 0775/2656506; 0775/2656269.

