Frosinone – Chiesa di San Benedetto, individuato il presunto autore del danneggiamento

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo ritenuto responsabile del danneggiamento aggravato della porta laterale della Chiesa di San Benedetto, avvenuto l’11 luglio scorso in Piazza della Libertà. Le indagini portate avanti dagli Agenti della Squadra Volanti, consentivano di individuare l’autore del reato, un uomo di 63 anni residente nel capoluogo, e di delineare nei suoi confronti un grave quadro indiziario in ordine al reato di danneggiamento aggravato. Non si esclude che il danneggiamento sia il risultato di un tentato furto.

L’operazione si inserisce nel contesto di un intensificata attività investigativa che, negli ultimi mesi, ha permesso di identificare e assicurare alla giustizia gli autori di una serie di reati contro diversi luoghi sacri della zona. La costante presenza sul territorio ha consentito di far fronte alla recente escalation di episodi, restituendo sicurezza alla comunità.