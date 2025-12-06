FROSINONE – CERIMONIA DI CONSEGNA DRONI E ATTESTATI DI PILOTA UAS AI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE.

Presso la sede distaccata della Regione Lazio, in Via Francesco Veccia a Frosinone, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del drone e degli attestati ai Carabinieri del Comando Provinciale che hanno partecipato al corso professionale per “pilota di drone” previsto dal bando regionale del Lazio “Polizia Locale 4.0”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore regionale al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale, Enti locali e Università, Luisa Regimenti, ha permesso di abilitare all’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in scenari open e standard, oltre agli agenti della Polizia Municipale di 94 comuni della Provincia, anche due Carabinieri del Comando Provinciale, attraverso la partecipazione al corso professionalizzante per pilota di drone, realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e con le scuole di volo accreditate.

Il percorso di collaborazione instaurato dal Comando Provinciale di Frosinone con la Regione Lazio ha permesso agli inizi del corrente anno, anche in vista degli eventi del Giubileo 2025, di far partecipare al corso sulla Comunicazione in emergenza nella lingua dei segni italiana (LIS) e nella lingua dei segni italiana tattile (LIST), promosso dalla Regione Lazio in favore di 1100 operatori della Polizia Locale, anche 95 Carabinieri per consentire ai militari di acquisire le competenze necessarie ed accrescere il bagaglio professionale in tale importante settore con lo scopo di rendere la comunicazione più inclusiva e rafforzare il legame tra persone con e senza disabilità uditive.

Durante la cerimonia il Dirigente dell’area “Politiche degli Enti Locali, polizia locale e lotta all’usura” della Direzione regionale “Personale, Enti Locali e Sicurezza”, dr. Daniele TASCA, ha consegnato il drone modello DJI AIR 3S (con il kit aggiuntivo Fly More Combo) al Colonnello Gabriele MATTIOLI che, nella circostanza, ha ringraziato la Regione Lazio per l’occasione offerta ai Carabinieri del Comando Provinciale, contribuendo con tale strumento ad accrescere la capacità operativa e rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio in ambito provinciale. Di seguito il dr. TASCA ha consegnato personalmente ai due Carabinieri che hanno partecipato al corso gli attestati di pilota UAS/APR, necessari per operare con droni sopra i 250g di peso.

Attraverso questi strumenti innovativi si riuscirà a garantire alle comunità locali un controllo maggiore e più capillare del territorio per scoprire illeciti altrimenti difficilmente individuabili (roghi tossici, abusi edilizi, illeciti ambientali, discariche ed insediamenti abusivi) e monitorare con maggiore efficacia fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini.