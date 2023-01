Frosinone -Cerimonia delle borse di studio 2022 presso la Cassa Edile. La Provincia rappresentata da Gianluca Quadrini

Si è svolta ieri, presso la Cassa Edile di Frosinone la cerimonia della consegna delle borse di studio 2022. Presente anche la Provoncia di Frosinone presieduta da Luca Di Stefano, rappresentata dal Presidente del Gruppo Consiliare di Forze Italia, Gianluca Quadrini che interviene portando i saluti del Presidente di Stefano e commentando l’importanza della cultura e della meritocrazia- “Onorato di aver rappresentato la Provincia di Frosinone presso la Cassa Edile del capoluogo. Ho portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, particolarmente sensibile a questo tema e all’importanza che la cultura ha per il futuro delle nuove generazioni. Era importante partecipare, questa mattina, nella sede della importante organizzazione imprenditoriale alla cerimonia, ormai tradizionale, della consegna delle borse di studio. Iniziativa assai meritevole, ogni anno la Cassa Edile premia i giovani meritevoli secondo il principio aureo della sottolineatura del merito. Una gratificazione assai importante, anche più del contributo che pure è fondamentale, perché dimostra a dei rappresentanti di una generazione sfiduciata che non tutto è vano e che l’impegno premia. È importante rendersi conto di quanto la cultura sia alla base di ogni cosa di quanto la meritocrazia sia la misura corretta per ogni valutazione.”

Così il presidente del Gruppo Di Forza Italia e della Commissione Ambiente della Proviancia di Frosinone, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA