Frosinone – Cerimonia dei 100 anni dell’aeronautica militare, presente al 72° stormo Gianluca Quadrini

Si è svolta questa mattina la cerimonia per il centenario dell’aeronautica militare, presso il 72* stormo di Frosinone. Un momento importante che ha visto la presenza di molte istituzioni tra cui il Prefetto, sua Eccellenza, Ernesto Liguori, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, i rappresentanti dell’Aeronautica Militare e autorità civili e religiose.

A rappresentare la provincia di Frosinone era presente il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota commenta – “ un momento molto importante per la storia dell’aeronautica militare ma anche di tutto il nostro territorio – afferma Quadrini- sono onorato di aver preso parte alla cerimonia rappresentando la Provincia di Frosinone perché la realtà del 72* stormo è un’eccellenza per la città di Frosinone e per tutto il territorio provinciale. Non dimentichiamo che da questa scuola sono usciti i migliori piloti grazie al l’altissima capacità didattica e alle strutture multimediali che consentono agli allievi di avere tutti i supporti necessari per una formazione di livello. L’Areonautica – conclude Quadrini,- è uno dei presidi militari storici di Frosinone. In qualità di rappresentante della Provincia confermo la

massima disponibilità ad una più proficua collaborazione.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

