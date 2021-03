Frosinone, cerca di eludere il controllo aggredendo gli agenti con una bottiglia: arrestato

Un uomo è stato arrestato per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il 27enne di origine straniera cercava di eludere il controllo reagendo con ingiuria e violenza nei confronti degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. L’uomo, dopo aver rifiutato di fornire i documenti utili ai fini dell’identificazione, si avventava contro i poliziotti con atteggiamento minaccioso, impugnando una bottiglia con la quale tentava di colpire alla testa un agente che riusciva a schivare il colpo. Con non poche difficoltà gli operatori hanno bloccato l’uomo e l’hanno tratto in arresto in attesa del rito di convalida.

comunicato stampa – foto web