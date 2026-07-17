Frosinone – Centrosinistra verso il 2027: prove di unità per sfidare il centrodestra

Il centrosinistra di Frosinone prova a serrare i ranghi in vista delle elezioni comunali del 2027. Nel corso di un vertice ospitato nella sede del Partito Democratico, le principali forze della coalizione hanno avviato un confronto per costruire un percorso condiviso e presentarsi unite alla sfida elettorale.

Al centro del dibattito anche la proposta avanzata dal segretario del PSI, Matteo Zemblaku, che rilancia un ticket formato da Vincenzo Iacovissi candidato sindaco e Angelo Pizzutelli nel ruolo di vicesindaco, richiamando il modello di collaborazione già sperimentato nel 2017.

L’obiettivo dichiarato è quello di evitare divisioni interne e consolidare un’alleanza ampia e credibile, coinvolgendo tutte le forze del campo progressista. Il confronto resta aperto e il Partito Democratico sarà chiamato a svolgere un ruolo decisivo nella definizione della futura leadership.

La corsa verso il 2027 è appena iniziata, ma il centrosinistra tenta già di costruire le basi di una coalizione compatta per contendere il governo della città al centrodestra.