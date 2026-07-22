Frosinone – Centrodestra osserva, il centrosinistra si divide: è già resa dei conti?

Il percorso verso le prossime elezioni comunali di Frosinone si preannuncia sempre più complesso per il centrosinistra. Mentre il centrodestra continua a fare i conti con le proprie dinamiche interne, dall’altra parte dello schieramento emergono tensioni sempre più evidenti tra Partito Democratico e Partito Socialista, soprattutto sul tema della candidatura a sindaco e delle future alleanze.

Ad accendere il dibattito è l’intervento dell’ex vicesindaco Marco Ferrara, che analizza con toni critici la situazione politica del campo progressista. Secondo Ferrara, le divisioni e le incomprensioni rischiano di compromettere la costruzione di un progetto unitario, lasciando di fatto il vantaggio politico all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli.

L’ex esponente socialista richiama la necessità di superare personalismi e veti incrociati, sostenendo che solo attraverso un confronto fondato sulla reciprocità e sulla definizione condivisa del programma sarà possibile costruire un’alternativa credibile. Ferrara evidenzia inoltre come il centrosinistra non possa permettersi ulteriori ritardi nella scelta del candidato sindaco, considerato un passaggio decisivo per affrontare la sfida elettorale.

Il confronto tra Pd e Psi resta dunque aperto, con posizioni che, almeno al momento, appaiono ancora distanti. Una situazione che alimenta il dibattito politico cittadino e che potrebbe rivelarsi determinante per gli equilibri in vista delle amministrative.

Nelle prossime settimane saranno proprio le decisioni sulle alleanze e sulla leadership del centrosinistra a chiarire se le forze progressiste riusciranno a ricompattarsi oppure se le attuali fratture continueranno a favorire gli avversari politici.