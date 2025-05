Frosinone, centrodestra in tensione: Mastrangeli convoca la maggioranza, invitati anche gli esponenti di Forza Italia

Un incontro di maggioranza, ma con un’aggiunta significativa. È stato convocato per domani sera un vertice politico dal sindaco Riccardo Mastrangeli con i consiglieri comunali che sostengono la sua amministrazione. Un momento delicato per la tenuta del centrodestra, segnato da equilibri in costante ridefinizione.

La particolarità? Tra gli invitati ci sono anche i tre esponenti di Forza Italia: il capogruppo in Consiglio Maurizio Scaccia, il coordinatore cittadino Pasquale Cirillo e Christian Alviani. Una presenza che non passa inosservata, considerando che il partito azzurro da quasi un anno si è attestato su una posizione di appoggio esterno alla maggioranza e continua a chiedere un azzeramento della giunta e una verifica politica.

Le convocazioni, secondo quanto trapela, sono state inviate singolarmente ai consiglieri comunali, e la presenza degli azzurri rappresenta un segnale politico chiaro: Mastrangeli continua a considerare Forza Italia all’interno del perimetro della maggioranza, o quantomeno in un’area compatibile con l’azione amministrativa. Una lettura rafforzata dal fatto che, pur essendosi astenuto il gruppo FI sul bilancio, Christian Alviani (all’epoca dichiaratamente indipendente) ha espresso voto favorevole.

Il sindaco non sembra voler cedere alle richieste di rimpasto, ma punta piuttosto a mantenere un assetto largo e trasversale, come dimostrano anche gli ultimi sviluppi: all’interno della sua maggioranza siedono oggi figure inizialmente elette all’opposizione, come Andrea Turriziani (lista Marini) e Claudio Caparrelli (Polo Civico). Un’apertura che sembra allargarsi anche alla lista Marsi: dei quattro consiglieri, uno si è astenuto sul documento contabile, segnale di un possibile canale di dialogo aperto su base programmatica.

Il confronto di domani sera sarà dunque un banco di prova per verificare i reali margini di ricomposizione del centrodestra cittadino. Ma anche – forse – un’occasione per Mastrangeli di consolidare il suo disegno di una coalizione sempre più fluida e meno ancorata alle geometrie tradizionali.