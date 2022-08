Frosinone, centri estivi: le adesioni al bando del Comune

Ripartono le iniziative di socialità e formazione destinate ai più giovani. Sono 7 gli operatori che hanno aderito all’avviso del Comune per favorire la promozione e il potenziamento dei centri estivi e i servizi ricreativi destinati alla fascia anagrafica compresa tra gli 0 e i 17 anni.

L’amministrazione supporterà le famiglie residenti nel Comune mediante il rimborso, agli operatori aderenti, della quota parte del 30% della retta settimanale nel periodo compreso tra l’8 agosto e il 9 settembre.

“La socializzazione costituisce un’attività insostituibile per favorire lo sviluppo dei più piccoli: eppure, i nostri ragazzi hanno dovuto eliminare o limitare, negli ultimi tempi, proprio questo elemento, fondamentale nel percorso di crescita di ognuno di loro – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Il Comune di Frosinone, dunque, con l’avviso a cui hanno aderito 7 operatori di centri estivi del territorio, ha voluto promuovere la partecipazione delle famiglie a occasioni di gioco, divertimento, condivisione e, dunque, di crescita”.

Di seguito, gli operatori dei centri estivi aderenti al bando diffuso dall’assessorato alla pubblica istruzione, coordinato da Valentina Sementilli, e i relativi contatti: Aicslandia (I Giochi del Sorriso), età 4-12 anni, Campo Bruno Zauli (ex Campo Coni), Via Giovan Battista Grappelli n.1 (392.9781913; 342.7867367); Campus Stelaudia, età 3-14 anni, Via Armando Fabi (348.9171823); Campo Parrocchia Sacro Cuore, Piazza Domenico Ferrante n. 2 (0775.871588); City Camp Babylonia , età 3-14 anni, Scuola Infanzia Via Arno (presso infanzia Maiuri) e Scuola Primaria Giacomo De Matthaeis (320.6558369); Basket Summer Camp 2022, Asd Scuola Basket Frosinone, età 5-14 anni, Pala Sport Casaleno (333.5798891); Happy Days, età 3-5 anni, 6-14 anni, Via Circonvallazione Colle Timio 28 (338.5274142); Parrocchia S. Paolo Apostolo (0775.871640).

