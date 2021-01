Frosinone – Cent’anni del PCI, Ottaviani: onore a Berlinguer e un ringraziamento ai comunisti

“Oggi, 21 gennaio 2021, il compleanno centenario del PCI.

Da studente, sentivo Berlinguer parlare di tutela dei più deboli, garanzia del lavoro, conservazione dell’ambiente, autonomia intellettuale dalle lobby finanziarie, riforme costituzionali, promozione del volontariato e socializzazione del profitto.

Oggi, per quelli che si dichiarano figli di quella dottrina, ma fastidiosamente allergici alla parola comunisti, quelle tematiche appaiono preistoriche o vintage.

E allora, come ad ogni compleanno che si rispetti, specie per i cent’anni, un ringraziamento per il regalo.

Ormai, quei temi, li stiamo sposando solo noi!

Auguri e grazie, ancora!”

COMUNICATO STAMPA