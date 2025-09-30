Frosinone – Censimento Istat al via dal 6 ottobre

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 si svolgerà il Censimento della Popolazione e delle abitazioni che l’Istituto nazionale di statistica conduce nell’ambito dei Censimenti permanenti, anche a Frosinone. Sono circa 1,5 milioni le famiglie e gli individui che sono chiamati a partecipare rispondendo a un questionario. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Le famiglie campione riceveranno via posta una lettera ufficiale che avviserà dell’avvio della rilevazione, delle sue finalità e modalità di svolgimento, fornendo le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per informazioni o supporto, dal 6 ottobre è possibile contattare il Numero unico Istat 1510, gratuito, oppure il Centro comunale di rilevazione (0775/2656566; nicoletta.delfi@comune.frosinone.it e statistica@comune.frosinone.it, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30).

