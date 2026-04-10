Frosinone: celebrato il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Questa mattina, presso il Teatro “Vittoria” di Frosinone, si è svolta la celebrazione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Dopo la lettura dei messaggi inviati dalle massime Autorità dello Stato, e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, eseguito dai dagli studenti dell’I.I.S.A.G.Bragaglia – Liceo Musicale di Frosinone, ha preso la parola il Questore della provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, che ha ripercorso la storia della Polizia di Stato; una storia di impegno, passione e sacrificio.

Nella circostanza, sono stati anche evidenziati i risultati operativi dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine dalla Questura di Frosinone, sintetizzati in una brochure di cui è stato fatto omaggio ai presenti.

A seguire, la consegna dei riconoscimenti per merito di servizio al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto per coraggio, virtù civiche e qualità professionali.

E’ stato anche premiato, con una targa consegnata dal Questore, uno studente “Amico della Polizia di Stato” della scuola primaria “La Rinascita” di Frosinone, autore di un elaborato grafico-pittorico raffigurante un poliziotto.

Al termine della cerimonia istituzionale sono stati, inoltre, proiettati due videoclip che hanno riproposto la storia delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e il loro impegno quotidiano: il primo, realizzato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza il cui filo conduttore è #essercisempre; un altro, realizzato dalla Questura di Frosinone che ha riproposto la storia e l’evoluzione della Polizia di Stato.

Nell’adiacente Largo Norberto Turriziani, inoltre, è stato allestito il “Villaggio della legalità” per l’accoglienza di cittadini e scolaresche della provincia di Frosinone che hanno potuto partecipare ad attività interattive e scoprire, da vicino, le attività che i poliziotti svolgono a tutela della comunità.

In particolare, sono stati allestiti stand dei vari Uffici della Questura, dei gruppi sportivi ed ancora dei reparti speciali della Polizia di Stato e quindi della Polizia Stradale, Polizia postale e per sicurezza cibernetica, Polizia ferroviaria, Polizia scientifica e, ancora, sono stati esposti i veicoli, anche storici, e cimeli.