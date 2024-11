Frosinone, celebrata la giornata nazionale dell’albero

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale dell’Albero a Frosinone, il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, ha piantato due essenze arboree presso la scuola “Maiuri”, insieme ai bambini della stessa scuola. Nella mattinata di giovedì, inoltre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il consolato provinciale di Frosinone dei Maestri del Lavoro, ha inaugurato una rinnovata area verde, presso piazza Fiume, che sarà curata e gestita dallo stesso consolato.

Erano presenti il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia, i consiglieri comunali Sergio Verrelli e Claudio Caparrelli e il console Lelio Martini.

“Oggi, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, celebriamo il ruolo essenziale che la natura svolge nella nostra vita e per il nostro pianeta. Il verde non è solo un elemento del paesaggio urbano e naturale, ma un vero e proprio alleato nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela della biodiversità e nel miglioramento della qualità dell’aria e della vita. Investire nel verde significa investire nel futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – a beneficio della salute e del benessere dei cittadini. Il ringraziamento dell’amministrazione e dell’intera comunità va rivolto alle scuole, ai dirigenti, al personale docente e non docente, per l’attività di sensibilizzazione condotta sui più giovani e al consolato provinciale della Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro, per la sensibilità e l’impegno mostrati nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente, patrimonio di tutti”.

“La Giornata Nazionale degli Alberi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – è un momento per riflettere sull’importanza del verde urbano e sull’impegno che ognuno di noi può assumere. Prendersi cura del nostro patrimonio verde è un gesto semplice ma potentissimo, che lascia un’eredità positiva per noi e per chi verrà dopo di noi”.

L’amministrazione comunale continuerà, anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il percorso già intrapreso di potenziamento delle aree verdi cittadine. A Frosinone, tra le altre cose, sono stati creati nuovi parchi, come ad esempio quello in zona Fontanelle ‘Jean de La Fontaine’ e si è proceduto alla messa a dimora di nuove piante nel quartiere Scalo. Senza contare l’importante e ambizioso progetto a ridosso del fiume Cosa, inserito nella strategia territoriale finanziata dall’Obiettivo di Policy 5 del PR Lazio FESR 2021-2027, che prevede un intervento mirato alla realizzazione di una greenway, pista ciclo-pedonale che permetterà di migliorare la mobilità sostenibile tra il parco Matusa e il parco delle Sorgenti, attraverso un tracciato che fiancheggia per tutta la lunghezza il fiume Cosa.

