Frosinone, Ceccano aderisce all’Ufficio Europa: si amplia la rete intercomunale

Presso il Comune di Frosinone, il Comune di Ceccano, con la firma apposta dal Sindaco Andrea Querqui, ha aderito alla convenzione per la costituzione e l’attivazione in forma associata dell’Ufficio Europa insieme ai Comuni di Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli.

Scopo dell’Ufficio Europa è intercettare risorse europee attraverso una capacità progettuale strutturata e condivisa, sostenendo iniziative capaci di generare crescita, innovazione amministrativa e coesione sociale. L’obiettivo è condividere alcune funzioni e servizi in un’ottica di aggregazione virtuosa fra le diverse città, attraverso la migliore captazione di fondi europei e l’attivazione di sensibili economie di scala, a beneficio di cittadini e imprese. Nel corso della riunione sono stati approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno del Comitato dei Sindaci.

All’incontro, per il Comune di Frosinone, hanno partecipato il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il consigliere delegato Marco Ferrara, insieme ai Sindaci Maurizio Cianfrocca (Alatri), Massimo Fiori (Arnara), Gino Molinari (Morolo), Angelo Mattoccia (Pofi), Gianfranco Barletta (Supino), Alfonso Santangeli (Torrice), al vicesindaco di Patrica Roberto Pigliacelli, al presidente del Consiglio comunale di Ferentino Claudio Pizzotti e alla consigliera del Comune di Veroli Silvia Marchione.

I Sindaci hanno inoltre deliberato la candidatura, mediante proposta progettuale di ANCI, al percorso formativo “PerForma PA – Pianificazione strategica e Intelligenza Artificiale”, finanziato nell’ambito delle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento delle competenze amministrative e della capacità istituzionale degli enti locali sui temi della pianificazione strategica intercomunale, della governance territoriale e dell’utilizzo di strumenti innovativi – inclusa l’Intelligenza Artificiale – a supporto dei processi decisionali e della progettazione pubblica.

A marzo sarà inoltre avviato il programma di formazione erogato nell’ambito del progetto “PerForma PA – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte della PA e la valorizzazione di buone pratiche”, attraverso l’accordo di collaborazione con ANCI. Il programma prevede: analisi dei fabbisogni e del potenziale progettuale; costruzione di matrici di finanziabilità; formazione specialistica e affiancamento tecnico; supporto alla presentazione e gestione dei progetti.

“L’adesione del Comune di Ceccano – ha dichiarato Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone, capofila del progetto – rafforza un modello di cooperazione territoriale che sta dimostrando, nei fatti, la propria efficacia. L’Ufficio Europa nasce nel rispetto dell’identità di ogni comune per mettere in rete competenze, progettualità e visione strategica. I cittadini dei Comuni aderenti beneficiano di un monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento, di una maggiore capacità di intercettare fondi e di una progettazione più solida e competitiva. Significa più risorse per servizi, innovazione, inclusione sociale e sviluppo del territorio. L’ingresso di Ceccano amplia questa rete e consolida una strategia condivisa di crescita”.

“Con l’adesione di Ceccano – ha dichiarato il consigliere delegato Ferrara – si rafforza una struttura tecnica che sta lavorando secondo precisa programmazione: candidatura a bandi strategici, attivazione di percorsi formativi qualificati nell’ottica del supporto specialistico ai Comuni nella costruzione e gestione dei progetti.

In un momento in cui i fondi europei sono sempre più determinanti per realizzare opere pubbliche e servizi innovativi, lavorare insieme significa essere più competitivi e più forti, dando risposte concrete alle esigenze della collettività”.