Frosinone – Carta “Dedicata a Te” 2025, al via le nuove misure a sostegno delle famiglie in difficoltà.

È attiva la nuova misura di sostegno destinata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro, come comunicato dall’Inps, a seguito del decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a Te pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro. Entro l’11 settembre 2025, l’INPS metterà a disposizione del Comune le liste dei beneficiari da consolidare, individuando i nuclei familiari residenti a Frosinone sulla base dei dati elaborati secondo i criteri e i requisiti stabiliti dal Decreto

Per l’anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro, con destinazione esclusiva all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, esclusa qualsiasi bevanda alcolica.

Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti…) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

Il contributo è pari a 500 euro per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay, ed è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Le carte saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.

Al termine delle verifiche di competenza del Comune (su residenza e incompatibilità con altre misure), l’INPS trasmetterà le liste definitive a Poste Italiane, che provvederà alla consegna delle carte. I Comuni pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it) oppure rivolgersi allo Sportello per la Famiglia del Comune di Frosinone che risponde ai seguenti numeri: 0775.2656272 e 0775.2656551; sportellofamiglia@comune.frosinone.it.

“Questa misura rappresenta un sostegno concreto e immediato per tante famiglie del nostro territorio che stanno affrontando un momento di difficoltà – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Come Amministrazione comunale saremo al fianco dei cittadini in ogni fase del percorso, garantendo vicinanza, attenzione e supporto. La Carta ‘Dedicata a Te’ è uno strumento importante, che ci permette di rafforzare la rete di protezione sociale e di dare una risposta tangibile ai bisogni primari della nostra comunità”.

“L’Amministrazione comunale, attraverso i Servizi Sociali – ha dichiarato l’assessore Alessia Turriziani – ribadisce il proprio impegno a garantire la massima rapidità nelle procedure previste, al fine di sostenere concretamente le famiglie in difficoltà economica. L’obiettivo è quello di favorire un accesso efficace alle misure nazionali, assicurando che le risorse messe a disposizione possano tempestivamente tradursi in un aiuto reale per i cittadini più fragili della nostra comunità”.