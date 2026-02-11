Frosinone, Carnevale: uscita anticipata delle scuole

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che dispone, nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 11, la chiusura anticipata degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dei nidi di infanzia presenti sul territorio comunale.

Il Carnevale storico frusinate con la Festa della Radeca è tra gli eventi più attesi da parte della comunità frusinate, che celebra così il proprio spirito più autentico. Il ricco programma della manifestazione si concluderà con la tradizionale sfilata dei carri allegorici nella mattinata di martedì grasso per tutta la parte bassa della Città, per poi ricongiungersi al Rione Giardino per l’avvio del corteo storico della Festa della Radeca.