Frosinone, Carnevale: no alla mescita in contenitori di vetro e a bombolette spray

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato le ordinanze relative al divieto di mescita di bevande in bicchieri e/o bottiglie di vetro e al divieto di utilizzo di bombolette spray schiumogene, spray al peperoncino e di altri articoli fastidiosi e pericolosi in occasione del Carnevale 2026.

Dalle ore 11 alle ore 22 di martedì 17 febbraio 2026, dunque, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale storico di Frosinone, è istituito il divieto di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine consentendone la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta, nelle vie interessate e precisamente: via Vincenzo Ferrarelli (dall’inserzione con via Giordano Bruno a Largo S.Elisabetta), via Giordano Bruno, piazza Giuseppe Garibaldi, via Cesare Battisti, via Marco Minghetti, piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica (fino a Largo Sant’Antonio), piazza Turriziani, viale Giuseppe Mazzini (da largo Giovanni Amendola a piazza VI Dicembre), piazza VI Dicembre, via Alcide De Gasperi, via Fratelli Bragaglia, Via Luigi Angeloni, Via Giuseppe Garibaldi.

Nella giornata di martedì grasso, inoltre, è istituito su tutto il territorio comunale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di usare bombolette spray contenenti materiale schiumogeno, spray al peperoncino, colorante imbrattante in modo permanente e altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di Carnevale, quali fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli d’ogni tipo e dimensione, petardi, fiaccole d’ogni genere, spruzzi d’acqua.