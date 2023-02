Frosinone, Carnevale: nel programma anche un concorso rivolto ai commercianti

Anche un concorso ad hoc rivolto agli esercizi commerciali nel programma dell’edizione 2023 del Carnevale storico frusinate. Un ritorno in grande stile per la manifestazione, con una madrina d’eccezione come Mary Segneri.

“Il Carnevale è una delle feste più attese da parte della comunità frusinate che celebra così il proprio spirito più autentico, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Un plauso va rivolto all’associazione Rione Giardino e alla Pro Loco che, di concerto con gli assessorati comunali e con l’eccellenza costituita dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, hanno realizzato un programma ricchissimo e articolato, che darà spazio a musica, poesia, solidarietà, teatro, visite guidate e anche a un concorso pensato per i commercianti, coinvolgendo, in particolare, i più giovani”.

“L’edizione 2023 della manifestazione presenterà una importante novità – ha dichiarato l’assessore al commercio Valentina Sementilli – Gli operatori commerciali del Capoluogo, della parte alta e di quella bassa della Città, potranno infatti aderire al concorso, che premierà gli allestimenti delle vetrine più belli sul tema del Carnevale. I commercianti che vorranno partecipare, potranno inviare una comunicazione all’assessorato, all’indirizzo commercio@comune.frosinone.it, entro le ore 13 di mercoledì 8 febbraio. La commissione, a partire dal 9 febbraio, giudicherà gli allestimenti, passando in rassegna ogni esercizio aderente, e assegnerà la radeca d’oro, la radeca d’argento e la radeca di bronzo alle composizioni ritenute più meritevoli. Le premiazioni si terranno domenica 19 febbraio nella sede comunale di Palazzo Munari, alle 19”.

Comunicato stampa