Frosinone, Carnevale: nel programma anche un concorso rivolto ai commercianti

“Il Carnevale è una delle feste più attese da parte della comunità frusinate che celebra così il proprio spirito più autentico, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Un plauso va rivolto all’associazione Rione Giardino e alla Pro Loco che, di concerto con gli assessorati comunali e con l’eccellenza costituita dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, hanno realizzato un programma ricchissimo e articolato, che darà spazio a musica, poesia, solidarietà, teatro, visite guidate e anche a un concorso pensato per i commercianti, coinvolgendo, in particolare, i più giovani”.

“L’edizione 2025 della manifestazione presenterà una importante novità – ha dichiarato l’assessore al commercio Valentina Sementilli – Gli operatori commerciali del Capoluogo, della parte alta e di quella bassa della Città, potranno infatti aderire al concorso, che premierà gli allestimenti delle vetrine più belli sul tema del Carnevale. I commercianti che vorranno partecipare potranno inviare una comunicazione all’assessorato, all’indirizzo sviluppoeconomico@comune.frosinone.it, entro le ore 13 di giovedì 27 febbraio.

La commissione, a partire dal 28 febbraio, giudicherà gli allestimenti, passando in rassegna ogni esercizio aderente, e assegnerà la radeca d’oro, la radeca d’argento e la radeca di bronzo alle composizioni ritenute più meritevoli. Le premiazioni si terranno lunedì 3 marzo alle 15 nella Sala Consiliare della sede comunale di Palazzo Munari, in via Plebiscito”.