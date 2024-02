Frosinone, Carnevale: le ordinanze su circolazione e mescita bevande

La Polizia Locale di Frosinone ha emesso, nei giorni scorsi, l’ordinanza relativa ai divieti di sosta con rimozione e di circolazione per i festeggiamenti del Carnevale storico Frusinate e della Festa della Radeca 2024.

Nella giornata di martedì grasso, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in Via C. Battisti (da Gorirossi fino a intersezione Via Minghetti), in via del Plebiscito; in P.le Vienna; in Largo Championnet e in Via Consolare Latina; in via de Gasperi; in Largo Tiravanti; in via Giordano Bruno; piazza Giuseppe Garibaldi, Via Ferrarelli, via Marco Minghetti, piazzale Vittorio Veneto, via Maccari, Corso della Repubblica (fino a largo S. Antonio), Largo Turriziani, viale Giuseppe Mazzini (da largo Amendola a piazza VI Dicembre),piazza VI Dicembre, via Fratelli Bragaglia, via Luigi Angeloni, via Giuseppe Garibaldi; dalle ore 10 in Via Cicerone (davanti pasticceria D’Amico). È istituito, per martedì, anche il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel parcheggio Chiesa San Paolo dalle ore 8 fino alla partenza del corteo allegorico; in Largo Championnet, in Via Consolare Latina e in Largo Pietro Tiravanti; fino al termine della manifestazione in via Giordano Bruno; per tutti i veicoli, dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, in via Vincenzo Ferrarelli (dall’intersezione con via Giardino a largo S. Elisabetta), piazza Giuseppe Garibaldi, Viale Roma (da intersezione Via Ferrarelli), Via Battisti, via Marco Minghetti, piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica (fino a largo S. Antonio), Largo Turriziani, viale Giuseppe Mazzini (da intersezione Piazza San Tommaso d’Aquino), piazza VI Dicembre, via Alcide De Gasperi, via Fratelli Bragaglia, via Luigi Angeloni, via Giuseppe Garibaldi. Divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 17 fino al termine della manifestazione in via Vincenzo Ferrarelli (dal Bar Baltic fino a Largo Tiravanti) e durante la sfilata allegorica lungo il seguente percorso (a partire dalle 11 circa): Parcheggio antistante Chiesa San Paolo, Viale Madrid, via T. Landolfi, Via Calvosa, Via Volsci, Viale Europa, Via Monteverdi , Piazzale Kambo, via Puccini, Via Marittima, Via A. Moro, via M. T. Cicerone, via Madonna della Neve, via Tiburtina, Piazzale de Matthaeis e Viale Roma.

Dalle ore 11 alle ore 22 di martedì, infine, istituito il divieto di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine. È consentita la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta, nelle vie interessate, e precisamente: via Vincenzo Ferrarelli, (dall’inserzione con via Giordano Bruno a Largo S.Elisabetta), via Giordano Bruno, piazza Garibaldi, via Battisti, Via Minghetti, p.le Vittorio Veneto, corso della Repubblica (fino a Largo S.Antonio), largo Turriziani, Viale G. Mazzini (da Largo Amendola a piazza VI Dicembre), piazza VI Dicembre, via A. De Gasperi, via Fratelli Bragaglia, Via L. Angeloni, Via Garibaldi.

Il testo integrale delle ordinanze è visibile ai link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=60894&CSRF=b27bc1b5fa68004202ea1d345e5785a6 e https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=60939.

COMUNICATO STAMPA